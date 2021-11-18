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فنون ومشاهير
تشارليز ثيرون: لن أسمح لطفلَي أن يصبحا مدللين
Lebanon 24
18-11-2021
|
01:30
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أكدت نجمة هوليوود الشهيرة تشارليز ثيرون (46 عاما) حرصها على لفت انتباه طفليها لسوء الأوضاع في محيطهما الاجتماعي، مضيفة أنها عندما قررت تبني طفليها قطعت على نفسها عهدا "لن أسمح بأن يصبحا مدللين".
وقالت ثيرون، لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، "أريد أن أعرف أن طفلي يعرفان ما يجري في بيئتهما"، مبينة أنه في الطريق إلى المدرسة يمر طفلاها (6 و9 أعوام) بالعديد من الأشخاص المشردين، وتتحدث معهما بشأنهم.
وتابعت: "فكرة أن شخصا ما لا يملك منزلا جعلت رؤوسهم الصغيرة تنفجر"، مضيفة أن ابنتها الكبرى اقترحت: "قلتِ إنه ليس لديهم أي فرشاة أسنان، هل يجب أن نشتريها لهم؟"
وذكرت أنها حثتها على تنفيذ اقتراحها دون تأخير.
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