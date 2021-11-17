بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند.. ظهور فتاة عارية مع محمد رمضان يُثير غضب الجمهور! (صور)

من جديد أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بعد ظهوره برفقة نجوم عالميين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رمضان عبر حسابه على "إنستغرام" صورة من لوس أنجلوس الأميركية تجمعه بالمغني العالمي من أصل لبناني مساري، والمغنية الأميركية دوجا كات، وملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه وزوجها المنتج وسيم صليبي.

كما نشر رمضان مقطع فيديو أثناء احتفاله برفقة النجوم ضمن أجواء احتفالية صاخبة، والمثير للصدمة ظهور فتاة عارية مُرتدية جمبسوت باللون البيج شفاف كشف عن صدرها العاري.

وأثار ظهور الفتاة بهذا الشكل غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فعلَّق أحدهم: "في وحده شالحه ملابسها؟؟؟ يا عيب يا رمضان".

وتسبب مقطع فيديو الذي نشرته ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتداوله نشطاء على حساباتهم وفي "يوتيوب" في إثارة الجدل والانتقادات الحادة لرمضان الذي ظهر معها في جلسة التصوير التي وصفوها بـ"الجريئة".