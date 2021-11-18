هذه هي تفاصيل مراسم تشييع "أبو جودت"

ستقام مراسم تشييع نقيب الفنّانين السوريين زهير رمضان، بعد ظهر الخميس، في مسقط رأسه بمدينة اللاذقية على الساحل السوري.



وكان الفنّان الراحل قد فارق الحياة في العاصمة السورية، أمس، عن عمر 62 عاماً، بعد صراعٍ مع المرض، ونعته وزارة الإعلام، ونقابة الفنّانين السوريين، وذكرت "سانا" أنّ سبب الوفاة " تعرضه لالتهاب رئوي أودى بحياته."