فنون ومشاهير

فنانة شهيرة: عائلتي يجب أن تدخل السجن

Lebanon 24
18-11-2021 | 11:00
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شددت المغنية الأميركية بريتني سبيرز عبر "إنستغرام" على أن أفراد عائلتها ومنهم والدتها "يجب أن يكونوا جميعاً في السجن" بسبب ما فعلوه بها خلال مرحلة الوصاية التي كانت مفروضة عليها ورفعها القضاء الجمعة.
 
ونشرت مقطع فيديو هو الأول منذ قرار المحكمة شكرت فيه معجبيها لدعمهم إياها في السنوات الأخيرة معتبرة أنهم أنقذوا حياتها.

ولم تكشف سبيرز في التسجيل الذي تبلغ مدته دقيقتين عن أي مشروع قريب، موضحة أنها كانت تحت الوصاية لمدة 13 عاماً وأنها "سعيدة فحسب" بمعاودة حياتها اليومية المعتادة.



 
وأضافت "أنا لست هنا لأكون ضحية بل للدفاع عن الأشخاص الذين يعانون إعاقات حقيقية وأمراضاً حقيقية. أنا امرأة قوية، ويمكنني أن أتخيل ما فعله النظام بهؤلاء الأشخاص".

وتابعت قائلةً "آمل في أن يكون لقصتي الصغيرة تأثير وأن تساهم في إحداث تغيير في هذا النظام الفاسد".
المصدر: أخبار الآن
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