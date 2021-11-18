تعرفوا إلى ملك جمال لبنان لعام 2021.. شارك في مسلسل "الهيبة"! (صور)

فاز الشاب هادي فخر الدين بلقب ملك جمال لبنان لعام 2021، في حفل أحيته الفنانة هيفا وهبي ومن تنظيم وكالة نضال بشراوي.

ونشر الإعلامي ايلي مرعب عبر حسابه الشخصي على "تويتر" صورة هادي وعلق عليها قائلاً: "ملك جمال لبنان لعام 2021 ".

ملك جمال لبنان لعام ٢٠٢١ : #هادي_فخر_الدين pic.twitter.com/K6HZJ8sW9x

— Elie Merheb | ايلي مرعب  (@_ElieMerheb) November 16, 2021

من جهته، أعلن هادي حصوله على اللقب من خلال كتابة "ملك جمال لبنان 2021" عبر الملف التعريفي الخاص به على حسابه على "انستغرام". كما نشر عبر خاصية الستوريز لقطات من حفل التتويج.

وهادي يعمل كموديل وظهر في العديد من الفيديو كليبات من أبرزها فيديو كليب أغنية "لو كنت" مع الفنانة هيفا وهبي والفنان المصري أكرم حسني. كما شارك بكليب مع الفنان راغب علامة.

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كما شارك بالتمثيل في مسلسل "الهيبة" بالجزء الخامس والأخير.