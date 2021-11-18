ياسمين صبري: المال ليس كل شيء

كشفت الفنانة ياسمين صبري، خلال اللقاء المفتوح الذي أجرته مع جمهورها عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، عن أموركثيرة في شخصيتها وأعمالها القادمة، حيث أكدت أنها سوف تبدأ في تصوير فيلم سينمائي جديد لها بعد انقضاء الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2022.وفوجئت ياسمين بسؤال من أحد متابعيها يقول: "الفلوس كل حاجة؟"، لتجيبه بالنفي قائلة: "لأ طبعًا، مفيش أي حاجة كل حاجة".ثم فوجئت بسؤال آخر يقول: "أخدتي من الحياة كل اللي انتي محتاجاه"، لتجيب: "بحمد الله على كل شيء"، مؤكدة أنها تبحث دائمًا على أفضل نسخة من نفسها، وأكدت في رد آخر أنها تحب نفسها وتبحث عن الأفضل لها دائمًا لأنها تستحق ذلك.وكشفت عن اسم مسلسلها الجديد، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، ويقوم بإخراجه أحمد صالح، مؤكدة أن مسلسلها القادم من المقرر أن يحمل اسم “دنيا”، حيث كان من المقرر أن يقوم بتأليفه محمد عبد المعطى قبل أن يعتذر ويقوم بالمهمة مؤلف آخروتعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطى الذي تعاونت معه في أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتي" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرون إخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا عند عرضه.