فنون ومشاهير

قصي خولي يعترف: خضعت لحقن بوتوكس.. وهذه حقيقة عملية التجميل بـ 90 ألف دولار!

Lebanon 24
18-11-2021 | 04:00
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أعلن النجم السوري قصي خولي عن فخره بمسيرته في مجال التمثيل، مشيراً الى أنّ هذا الأمر يغنيه عن التأثّر بالإنتقادات التي تصله بين الحين والآخر، خصوصاً عندما يظهر بلوك جديد لشخصية جديدة.

 

وقال في مقابلة تلفزيونية إنه خضع لحقن البوتوكس في وجهه وذلك من أجل الشخصية التي يلعبها في مسلسله الجديد الذي يصوره.

 

ونفى خضوعه لعملية تجميل ثمنها 90 ألف دولار أميركي لأن ذلك يضر به كممثل وان ما قام به ليس الا تغيير بسيط في وجهه من أجل الشخصية يدوم لأشهر قليلة.

 

وكان خولي ظهر مؤخرا بشكل مختلف وكأنه خضع لعملية تعريض الحنك التجميلية المعروفة بـ(عملية التكساس) بحسب رأي كثير من المتابعين.

المصدر: البوابة
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