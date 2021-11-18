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فنون ومشاهير
هل تودع "الهيبة" المشاهدين بمقتل "شاهين"؟
Lebanon 24
18-11-2021
|
05:45
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تحدثّ النجم عبدو شاهين في مقابلة لـ"لها" عن بعض تفاصيل مشاركته في جميع مواسم مسلسل "الهيبة" لا سيما الأخير، حيث أجاب عن سؤال دفع المعلقين إلى الاستنتاج بأن "شاهين" سيقتل.
وقال شاهين رداً على سؤال حول الشخصية في "الهيبة - جبل": "شاهين ابن العائلة الذي لا يحيد عن الأصول، مصيره هو أن ينتهي مثلما بدأ. كان ابن أصول وسينتهي ابن أصول. سيقع خلال ذلك في مشاكل كثيرة بسبب شخصيته المحاصَرة في دائرة من التجاذبات الصعبة بين العاطفة والقوة. هذا الكاركتير الذي يعتمد الـ"اكستريم" (الذهاب إلى الآخر) بكل مشاعره، سواء في الغضب أو الحب والعاطفة أو الواجب".
وعن انطباعه حول الجزء الأخير، أجاب: "لأنه من المفترض أن يكون الأخير، برأيي سيكون الجزء الأقوى، حتى إنتاجياً حصلنا على ضعف عدد أيام التصوير التي حصلت عليها المواسم السابقة، إلى جانب دراسة مواضع القوة في الأجزاء الأربعة الماضية والعمل عليها. وعلى صعيد الإخراج، عندما يتسنّى لك وقت أطول وإنتاج أكبر، بالتأكيد ستتمكن من تقديم ما لديك بأفضل صورة، والأمر عينه ينطبق على الممثل".
المصدر: لها
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