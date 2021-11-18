فنون ومشاهير

دوجا حجازي بالمايوه... وطليقها يسخر منها ضاحكا (صور)

Lebanon 24
18-11-2021 | 09:54
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نشرت الممثلة دوجا حجازي صورة لها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت إلى جانب أصدقائها بالمايوه في سنّ الـ13 من عمرها.
 
فعلّق طليقها على الصورة ضاحكا. فتحدتّه أن ينشر صورة له في عمر الـ13، فوافق.
 
 
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دوجا حجازي

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