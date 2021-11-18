دوجا حجازي بالمايوه... وطليقها يسخر منها ضاحكا (صور)

نشرت الممثلة دوجا حجازي صورة لها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت إلى جانب أصدقائها بالمايوه في سنّ الـ13 من عمرها.

فعلّق طليقها على الصورة ضاحكا. فتحدتّه أن ينشر صورة له في عمر الـ13، فوافق.