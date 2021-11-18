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فنون ومشاهير
جريمة مروّعة... مقتل مغني راب شهير بالرصاص (صورة)
Lebanon 24
18-11-2021
|
13:12
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قُتل مغني الراب يونغ دولف في حادث إطلاق نار خارج متجر في ممفيس بولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما نشره موقع "بيلبورد".
ووقع الحادث خارج أحد الأفران، حيث عثرت الشرطة على دولف، وأعلنت وفاته عن عمر 36 عامًا.
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يونغ دولف
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