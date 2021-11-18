فنون ومشاهير

جريمة مروّعة... مقتل مغني راب شهير بالرصاص (صورة)

Lebanon 24
18-11-2021 | 13:12
A-
A+
Doc-P-887723-637728632441746130.jpg
Doc-P-887723-637728632441746130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قُتل مغني الراب يونغ دولف في حادث إطلاق نار خارج متجر في ممفيس بولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما نشره موقع "بيلبورد".
ووقع الحادث خارج أحد الأفران، حيث عثرت الشرطة على دولف، وأعلنت وفاته عن عمر 36 عامًا.
 
 
مواضيع ذات صلة
وفاة سائق دراجة نارية إثر اصابته في حادث سير وقع بينه وبين سيارة رباعية الدفع على الطريق العام في بلدة الزيتون بالبقاع الشمالي
lebanon 24
18/11/2021 23:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة لاعب كرة قدم سابق جراء إصابته بـ"كورونا"
lebanon 24
18/11/2021 23:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة قديمة لسعاد حسني "قبل وفاتها"... شاهدوا كيف كانت
lebanon 24
18/11/2021 23:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
حالة من الجدل حول وفاة إعلامية شهيرة... هل ماتت بسبب تشخيص طبّي خاطىء؟
lebanon 24
18/11/2021 23:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24

يونغ دولف

وفاة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:23 | 2021-11-18
14:10 | 2021-11-18
14:01 | 2021-11-18
14:00 | 2021-11-18
13:44 | 2021-11-18
13:23 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website