فنون ومشاهير

صورة قديمة لسعاد حسني "قبل وفاتها"... شاهدوا كيف كانت

Lebanon 24
18-11-2021 | 13:44
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة للممثلة الراحلة سعاد حسني، يُعتقد أنها التُقطت لها قبل وفاتها بفترة قصيرة.
ولفتت الصورة انتباه محبي حسني.
 
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سعاد حسني

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