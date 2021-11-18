صورة قديمة لسعاد حسني "قبل وفاتها"... شاهدوا كيف كانت

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة للممثلة الراحلة سعاد حسني، يُعتقد أنها التُقطت لها قبل وفاتها بفترة قصيرة.

ولفتت الصورة انتباه محبي حسني.