فنون ومشاهير

خلال حفلها على المسرح... الجمهور يفاجئ فنانة بالاحتفال بعيد ميلادها (فيديو)

Lebanon 24
19-11-2021 | 02:00
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أحيت نوال الكويتية حفلًا مميزًا في مدرج خورفكان ضمن فعاليات موسم "هلا خورفكان" بدولة الإمارات العربية المتحدة، تزامنا مع الاحتفال بعيد ميلادها الـ55، الذي يوافق 18 تشرين الثاني كذلك.
نوال الكويتية أشعلت مدرج خورفكان بمجرد دخولها إلى خشبة المسرح، وتلقت التحية من قبل جمهورها الذي حرص على حضور أحدث حفلاتها بدولة الإمارات، واستقبلوها بحفاوة بالغة وتصفيق حار.

وبعد حالة الحفاوة البالغة التي استقبل بها الجمهور النجمة الكويتية الشهيرة، حرص الحضور والقائمين على الحفل، مفاجأة النجمة نوال الكويتية والاحتفال بعيد ميلادها، وتم إهدائها باقة ورد من قبل طفلة صغيرة، وكعكة عيد ميلاد فخمة مزينة بشكل "قيثارة"، نسبةً إلى لقبها المعروف بـ"قيثارة الخليج".
 
 
كما حرص الجمهور على إهداء نوال الكويتية الأغنية الخاصة بعيد الميلاد وغنائها لها، فيما عبرت نوال عن مدى سعادتها باحتفال الجمهور بها وقالت: "كل عام وأنتم بحياتي"، ثم قدمت مجموعة من أبرز أغانيها المميزة وأطربت الجمهور بصوتها وإحساسها.

ومن بين الأغاني التي قدمتها "ضاقت عليك" و"أنت طيب" و"تغيب الناس" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور، وحرصوا على مشاركة مقاطع من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
المصدر: هي
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