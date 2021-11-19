أغنى رجال مصر يتحدى هاني شاكر!

عبر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن رفضه لقرارات نقابة الموسيقيين في مصر بمنع مطربي المهراجانات من الغناء في البلاد، متحديا أنه سوف يدعوهم جميعا إلى مهرجان الجونة.



وقال نجيب ساويرس عبر حسابه بتويتر، "أول مرة أشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء … الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين.. مش النقيب". وأضاف "طيب لو نقابة موسيقيين زي ما بتقول مالها ومال المغنيين، وإن شاء الله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك وده مال خاص بعد إذنك".

اول مرة اشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء … الجمهور اللي يقرر يسمع مين و ميسمعش مين.. مش النقيب ! https://t.co/0ylo7hv4hm — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 18, 2021

وكانت نقابة الموسيقيين في مصر، قد أعلنت الأربعاء الماضي عن منع 19 مطربي المهرجانات من الغناء في البلاد.



يشار إلى أن المغنيين الممنوعين من الغناء هم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.