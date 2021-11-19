فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب معاً بعد سنوات

Lebanon 24
19-11-2021 | 11:00
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أيام قليلة ويبدأ نجوم الغناء في الوطن العربي باستقبال عام جديد مع جمهورهم في مختلف الدول العربية والغربية أيضاً؛ فبين مصر ولبنان ودبي تتنوع الحفلات ويختلف استقبال الجمهور من مسرح لآخر.
شيرين والهضبة
تستعد خشبة مسرح فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي لاستقبال جمهور بنت النيل شيرين عبد الوهاب في حفلها الجديد في رأس السنة حيث تحاول حالياً إنهاء الإجراءات الخاصة بتحضيرات الحفل قبل الإعلان عنه عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتفاجىء الجمهور قبل رأس السنة بأيام، ومن المقرر أن يشاركها الحفل كل من فارس كرم وماجد المهندس.
أما الهضبة عمرو دياب فسيحيي حفله في مجمع دبي فيستيفال سيتي، على أن تشاركه ميريام فارس حفل رأس السنة هناك.
كذلك اختار القيصر  كاظم الساهر جمهوره في دبي أيضاً ليقضي معهم ليلة رأس السنة، حيث يحيي حفله في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي العالمي، على أن تشاركه الحفل أسماء لمنور.

نجوم لبنان
أما شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم فيجري حالياً الاتفاق معها من أجل حفلها في دبي الذي ستعلن عنه للجمهور فور إنهاء التفاصيل التحضيرية، وكذلك اختارت نانسي عجرم الإمارات  للاحتفال برأس السنة على مدار حفلين، الأول في القرية العالمية في دبي والثاني في فندق روتانا في أبو ظبي، والحال نفسها بالنسبة إلى ملكة الإحساس إليسا التي ستقضي عامها الجديد في حفل غنائي ضخم في قرية المارية في أبو ظبي، فيما اختارت النجمة الذهبية
 نوال الزغبي ولاية ديترويت الأميركية لتقضي فيها ليلة خاصة بحفل غنائي ضخم، على أن تُطرح تذاكر الحفل الأسبوع القادم، أما وائل كفوري فسيقضي عامه الجديد مع جمهوره في قطر.
المصدر: نواعم
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