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فنون ومشاهير
كارمن لبّس تكشف الأدوار التي ترفضها
Lebanon 24
19-11-2021
|
14:00
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كشفت النجمة اللبنانية كارمن لبّس في مقابلة لمجلة "لها" الشخصية التي ترفض تقديمها في الدراما التلفزيونية قائلةً: "لا أحب دور المرأة الضعيفة إلا إذا انتفضت هذه الأخيرة على واقعها وانتصرت لذاتها، لأن ليس هناك من امرأة ضعيفة. المرأة مخلوق ذكيّ وقويّ ومتمكّن، وأرفض أن أقدّمها بصورة لا تليق بإمكاناتها وذكائها وقوّتها وقدرتها على التحمّل والعطاء. المرأة الضعيفة هي ضحيّة نفسها أولاً، قبل أن تكون ضحيّة المجتمع. في أيامي كان التمثيل محرّماً، وقد ناضلت حتى حققت نفسي في التمثيل والفنّ. لا مستحيل عند المرأة!".
وفي المقابل، ورداً على سؤال حول شخصية نسائية تحبّ أن تجسدها في دور تمثيلي، أجابت لبّس: "لا أحبّ التركيز على دور معيّن، لأن ذلك من شأنه أن يؤثّر في خياراتي، ويحول دون أن أستمتع بالدور الذي أختاره وأقدّمه. أحبّ أن أكون منفتحة على كلّ الأدوار. أعشق الدور الذي أختاره وأتماهى معه الى أبعد حدود، وهو ما يصنع النجاح الكبير".
وأبدت كارمن لبّس إعجابها بالممثلة الأميركية ميريل ستريب من بين الممثلات الأجنبيات المثابِرات على أعمال البطولة رغم التقدّم في السنّ، قائلةً: "هي ممثلة جبّارة، وموهبتها لا تعترف بعمر معيّن. كلّ الأدوار التي قدّمتها كانت ناجحة ولافتة ونالت عليها جوائز أوسكار".
المصدر: لها
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