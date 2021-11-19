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فنون ومشاهير
وفاة فنان شهير عن 78 عاما بعد صراع مع فيروس "كورونا"
Lebanon 24
19-11-2021
|
05:56
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توفي صباح اليوم، الفنان المغربي عزيز الفاضلي عن 78 عاما، بأحد المستشفيات الهولندية، بعد صراع مع مرض فيروس كورونا المستجد.
وأكد بوطاهر أحرضان، القنصل العام المغربي، خبر وفاة الفنان عزيز الفاضلي، في اتصال مع صحيفة "هيسبريس".
كما أكد الخبر كذلك كل من زوجة الراحل فاطمة، وابنتها غزلان الفاضلي من داخل المستشفى حيث كان يرقد. ومن المغرب أيضا، أكدت الفنانة حنان الفاضلي خبر وفاة أبيها.
يذكر أنه إلى جانب إصابته بفيروس كورونا قبل عشرة أيام، كان الفنان الفاضلي يعاني من مرض مزمن في القلب.
المصدر:
روسيا اليوم
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