جدل حول تصريح دريد لحام: "أنا ومن بقي معي في سوريا مذكورين في القرآن الكريم".. "التين والزيتون"

قال الممثل السوري القدير دريد لحام في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية" إنّه "ومن بقي معه في سوريا مذكورين في القرآن الكريم، نحن التين والزيتون". وكان مفتي الجمهورية السورية السابق أحمد حسون فسر في وقت سابق سورة "التين" في القران الكريم بأنّها "تصف من بقي في سوريا ومن غادرها".

وقال لحام في تصريحه " أنا في ضفة الوطن سوريا، وأنا ومن بقي معي مذكورين في القرآن الكريم، نحن التين والزيتون المغروسين في رحم بلدنا سوريا، ومهما حاولوا دفعي للذهاب للضفة الأخرى لن يستطيعوا".

دريد الخائف من المخابرات الامريكية .. يمشي على خطى حسون في تفسير القران#شبكة_شام #دريد_لحام pic.twitter.com/CtLEvWceAC — شبكة شام الإخبارية (@shaamnews) November 18, 2021

وتوالت الانتقادات على تصريح دريد لحام، وبعضهم اعتبر أنّ ذلك فيه "تحريف للقران الكريم". فيما اعتبر البعض الاخر ان كلام لحام ينم عن شعوره بالوطنية ولا يوجد اي خطأ في المقارنة.