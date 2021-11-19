نانسي عجرم بعفوية من كواليس كليبها الاخير.. هكذا رقصت مع الموسيقيين (صور)

نشرت النجمة نانسي عجرم مقطع فيديو من كواليس تصوير كليبها الاخير "150"، وبدت فيه وهي ترقص بعفوية الى جانب الموسيقيين في الفندق الذي تم تصوير المشاهد فيه.

وكما العادة بدت نانسي عجرم بإطلالة متميزة وعفويتها الدائمة المحببة الى الجمهور.