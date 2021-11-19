فنون ومشاهير

التجاعيد واضحة...جينيفر لوبيز "كما لم تروها من قبل" (صورة)

Lebanon 24
19-11-2021 | 12:37
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أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة للفنانة العالمية جينيفر لوبيز، إذ ظهرت التجاعيد على وجهها.
 
وأثارت الصورة الشك وسط المتابعين إن كان ناشر الصورة قد عدل بها خصوصًا وأن جينيفر تهتم دائمًا بشكلها الخارجي.
 
 
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​جينيفر لوبيز

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