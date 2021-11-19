نقل رولا يموت للمستشفى بعد علاقة حميمة؟ (صورة)

إنتشر خبر بشكل متسارع على مواقع التواصل الإجتماعي أن ​رولا يموت​ تم نقلها إلى المستشفى بعد علاقة حميمة، ما جعله يتصدر الترند.

فخرجت رولا عن صمتها في حسابها الخاص ونشرت صورة لهذه الأخبار، ونفت بتعليق قالت فيه: "إشاعات".