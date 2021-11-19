فنون ومشاهير

نقل رولا يموت للمستشفى بعد علاقة حميمة؟ (صورة)

Lebanon 24
19-11-2021 | 13:42
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إنتشر خبر بشكل متسارع على مواقع التواصل الإجتماعي أن ​رولا يموت​ تم نقلها إلى المستشفى بعد علاقة حميمة، ما جعله يتصدر الترند.
فخرجت رولا عن صمتها في حسابها الخاص ونشرت صورة لهذه الأخبار، ونفت بتعليق قالت فيه: "إشاعات".
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انتشر خبر بشكل متسارع على مواقع التواصل الاجتماعي أن رولا يموت تم نقلها إلى المستشفى بعد علاقة حميمة.
وإثر الخبر، خرجت رولا عن صمتها في حسابها الخاص على "إنستغرام" ونشرت صورة لهذه الأخبار التي نفتها بتعليق قالت فيه: "إشاعات".
 
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رولا يموت

علاقة حميمة

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