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فنون ومشاهير
كيم كارداشيان تدخل في علاقة مع رجل يصغرها بـ13 عامًا...من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
19-11-2021
|
13:46
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أكد موقع "page six" أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ارتبطت رسميًّا بالممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، بعد أن جمعتهما مقابلات ودية عديدة في نيويورك ولوس أنجلوس.
وكشف موقع Page Six المختص بأخبار المشاهير في هوليوود أن الثنائي تربطهما علاقة جادة حاليًّا، بعد فترة من التوقعات والشائعات منذ لقائهما في حلقة كيم كادراشيان في برنامجه الكوميدي الشهير SNL .
وتبلغ كادراشيان من العمر 41 عاماً، بينما يبلغ ديفيدسون 28 عاماً، أي أنها تكبره بـ 13 عامًا.
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