فنون ومشاهير

انفصال المغنيين مينديز وكابيلو

Lebanon 24
19-11-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-888166-637729680149769889.jpg
Doc-P-888166-637729680149769889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المغني الكندي شون مينديز انفصاله عن صديقته المغنية كاميلا كابيلو، بعد علاقة دامت عامين.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مينديز (23 عاماً) أعلن نبأ الانفصال عبر صفحته على موقع إنستغرام لمشاركة الصور، حيث كتب أنه قرر هو وكاميلا (24 عاماً)، إنهاء علاقتهما الرومانسية".
وأضاف: "لكنّ حبنا لبعضنا البعض كشخصين أقوى من ذي قبل، لقد بدأت علاقتنا كأصدقاء وسنستمر كذلك"، وقد نشرت كابيلو البيان نفسه على صفحتها على "إنستغرام".
وكان مينديز وكابيلو قد شوهدا آخر مرة معا في الثالث من الشهر الجاري أثناء قضائهما وقتاً على الشاطئ في ميامي.
يذكر أن العلاقة الرومانسية بينهما بدأت في تموز 2019، بعد علاقة صداقة استمرت 5 أعوام.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:00 | 2021-11-20
01:19 | 2021-11-20
23:49 | 2021-11-19
16:00 | 2021-11-19
14:24 | 2021-11-19
14:11 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website