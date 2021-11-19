انفصال المغنيين مينديز وكابيلو

أعلن المغني الكندي شون مينديز انفصاله عن صديقته المغنية كاميلا كابيلو، بعد علاقة دامت عامين.وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مينديز (23 عاماً) أعلن نبأ الانفصال عبر صفحته على موقع إنستغرام لمشاركة الصور، حيث كتب أنه قرر هو وكاميلا (24 عاماً)، إنهاء علاقتهما الرومانسية".وأضاف: "لكنّ حبنا لبعضنا البعض كشخصين أقوى من ذي قبل، لقد بدأت علاقتنا كأصدقاء وسنستمر كذلك"، وقد نشرت كابيلو البيان نفسه على صفحتها على "إنستغرام".وكان مينديز وكابيلو قد شوهدا آخر مرة معا في الثالث من الشهر الجاري أثناء قضائهما وقتاً على الشاطئ في ميامي.يذكر أن العلاقة الرومانسية بينهما بدأت في تموز 2019، بعد علاقة صداقة استمرت 5 أعوام.