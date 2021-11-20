إعلامية الـ"ال بي سي" في "date" أونلاين مع شقيق منى أبو حمزة! (صورة)

نشرت الاعلامية في قناة الـ"ال بي سي" رنيم بو خزام، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت وهي تجري مكالمة "video call" مع خطيبها ربيع أبو علوان، شقيق الاعلامية منى أبو حمزة.

وقد علّقت بو خزام على الصورة قائلة: "مواعدة مسائية".