فنون ومشاهير

سيارة "بنتلي"... هدية لصاحب أغنية "سكر محلي محطوط على كريمة" (صور)

Lebanon 24
20-11-2021 | 01:19
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أهدت عائلة الشاطري السعودية مغني المهرجانات المصري عمر كمال سيارة فارهة من نوع بنتلي كهدية له، وذلك خلال زيارة عمر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة .
 
ونشر عمر كمال مجموعة صور له بجانب شباب عائلة الشاطري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: «وأما بنعمة ربك فحدث، النهاردة بفضل الله تم تكريمي في السعودية، مع عائلة الشاطري، وتم منحي درع وسيارة «بنتلي» هدية، وشكرا من كل قلبي على التكريم والاستقبال و الضيافة طول إقامتي في المملكة».
 
و«بنتلي» واحدة من أكبر ماركات السيارات في العالم، ومن أعلاهم سعراً، وتتكون تشكيلة سياراتهم من: بينتايغا، وكونتينينتال جي تي، وكونتينينتال جي تي كشف، وفلاينج سبير، ومولسان، حيث يصل سعر السيارة التي تحصل عليها عمر كمال نحو 4 ملايين جنيه.
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