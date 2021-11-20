سيارة "بنتلي"... هدية لصاحب أغنية "سكر محلي محطوط على كريمة" (صور)

أهدت عائلة الشاطري السعودية مغني المهرجانات المصري عمر كمال سيارة فارهة من نوع بنتلي كهدية له، وذلك خلال زيارة عمر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة .

ونشر عمر كمال مجموعة صور له بجانب شباب عائلة الشاطري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: «وأما بنعمة ربك فحدث، النهاردة بفضل الله تم تكريمي في السعودية، مع عائلة الشاطري، وتم منحي درع وسيارة «بنتلي» هدية، وشكرا من كل قلبي على التكريم والاستقبال و الضيافة طول إقامتي في المملكة».

و«بنتلي» واحدة من أكبر ماركات السيارات في العالم، ومن أعلاهم سعراً، وتتكون تشكيلة سياراتهم من: بينتايغا، وكونتينينتال جي تي، وكونتينينتال جي تي كشف، وفلاينج سبير، ومولسان، حيث يصل سعر السيارة التي تحصل عليها عمر كمال نحو 4 ملايين جنيه.