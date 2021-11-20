18
o
بيروت
20
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
هذا ما فعلته الأمطار في حفل تامر حسني
Lebanon 24
20-11-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال إحياء الفنان تامر حسني حفله الغنائي بجامعة حورس في مدينة دمياط الجديدة في دلتا مصر، حدثت تقلبات جوية وانهمرت الأمطار وزادت سرعة الرياح، وتسبب سوء الأحوال الجوية في حرق أجهزة الصوت، ورغم ذلك حرص تامر على مواصلة الحفل احتراما للجمهور الكبير الذي حضر.
ويعد الحفل الظهور الأول لتامر حسني في مدن الدلتا، وكاد يتم تأجيل الحفل ولكن بمجرد أن توقفت الأمطار اشتعلت أجواء الحفل بالعديد من وصلات الرقص المتتالية على أغاني تامر حسني التي تألق بها طوال مشواره الفني.
وحرص تامر حسني على توجيه رسالة للجمهور عقب الحفل عبر حسابه على "إنستغرام" قائلاً: "من كل قلبي بشكر جامعة حورس الكبيرة وشعب دمياط والمنصورة على كرم الاستقبال وعلى النجاح المبهر للحفل من تنظيم وتجاوب وحب ألف ألف شكر لكل شخص حضر الحفل من جميع المحافظات المجاورة عمري ما هنسى الحب الكبير اللي شوفته في عينيكم النهاردة أنا كمان بحبكوا أكتر والله وشكر خاص للتنظيم الرائع بجد شرفتوني وفخور بيكم يارب دايماً ناجحين ومتجمعين على خير".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
نقل رولا يموت للمستشفى بعد علاقة حميمة؟ (صورة)
Lebanon 24
نقل رولا يموت للمستشفى بعد علاقة حميمة؟ (صورة)
13:42 | 2021-11-19
19/11/2021 01:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة منتجع سياحي في القلمون... وهذا ما أحبطته القوى الامنية ليل أمس
Lebanon 24
مداهمة منتجع سياحي في القلمون... وهذا ما أحبطته القوى الامنية ليل أمس
10:53 | 2021-11-19
19/11/2021 10:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم هائل بالدولار.. هذا ما أنفقه اللبنانيون على السفر
Lebanon 24
رقم هائل بالدولار.. هذا ما أنفقه اللبنانيون على السفر
12:30 | 2021-11-19
19/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟
06:00 | 2021-11-20
20/11/2021 06:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دعارة "الكنة و بنت حماها"... ذلّ وتعنيف من البقاع الى بيروت
Lebanon 24
دعارة "الكنة و بنت حماها"... ذلّ وتعنيف من البقاع الى بيروت
02:30 | 2021-11-20
20/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:42 | 2021-11-20
جوزيف عطية يخطف الأنظار بهذه الإطلالة وما أعلنه أفرح الجمهور (صورة)
05:26 | 2021-11-20
هيفا وهبي تظهر مع وائل كفوري...شاهدوا إطلالتهما (صورة)
05:00 | 2021-11-20
بعيدا عن الشاشة كارلا حداد "وحشة" في الـ"gym"... شاهدوا الصور!
03:41 | 2021-11-20
لاول مرة سمر أبو خليل تكشف... هذا ما فعله أحد السياسيين معها: "المرّة الجايي بعلقلك ياها برقبتك"! (فيديو)
02:00 | 2021-11-20
إعلامية الـ"ال بي سي" في "date" أونلاين مع شقيق منى أبو حمزة! (صورة)
01:19 | 2021-11-20
سيارة "بنتلي"... هدية لصاحب أغنية "سكر محلي محطوط على كريمة" (صور)
فيديو
هبوط اضطراري لمروحية في الجبال... ذعر بين السكان وهذا مصير الركاب (فيديو)
Lebanon 24
هبوط اضطراري لمروحية في الجبال... ذعر بين السكان وهذا مصير الركاب (فيديو)
08:00 | 2021-11-20
20/11/2021 16:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تفاجىء الجمهور بتصريحات جديدة عن زواجها الأخير: "اليوم أنا معاه بكرة تطلقوا"
Lebanon 24
فنانة شهيرة تفاجىء الجمهور بتصريحات جديدة عن زواجها الأخير: "اليوم أنا معاه بكرة تطلقوا"
08:00 | 2021-11-20
20/11/2021 16:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)
Lebanon 24
تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)
01:00 | 2021-11-20
20/11/2021 16:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact