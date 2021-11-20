هذا ما فعلته الأمطار في حفل تامر حسني

خلال إحياء الفنان تامر حسني حفله الغنائي بجامعة حورس في مدينة دمياط الجديدة في دلتا مصر، حدثت تقلبات جوية وانهمرت الأمطار وزادت سرعة الرياح، وتسبب سوء الأحوال الجوية في حرق أجهزة الصوت، ورغم ذلك حرص تامر على مواصلة الحفل احتراما للجمهور الكبير الذي حضر.ويعد الحفل الظهور الأول لتامر حسني في مدن الدلتا، وكاد يتم تأجيل الحفل ولكن بمجرد أن توقفت الأمطار اشتعلت أجواء الحفل بالعديد من وصلات الرقص المتتالية على أغاني تامر حسني التي تألق بها طوال مشواره الفني.وحرص تامر حسني على توجيه رسالة للجمهور عقب الحفل عبر حسابه على "إنستغرام" قائلاً: "من كل قلبي بشكر جامعة حورس الكبيرة وشعب دمياط والمنصورة على كرم الاستقبال وعلى النجاح المبهر للحفل من تنظيم وتجاوب وحب ألف ألف شكر لكل شخص حضر الحفل من جميع المحافظات المجاورة عمري ما هنسى الحب الكبير اللي شوفته في عينيكم النهاردة أنا كمان بحبكوا أكتر والله وشكر خاص للتنظيم الرائع بجد شرفتوني وفخور بيكم يارب دايماً ناجحين ومتجمعين على خير".