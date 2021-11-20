بعيدا عن الشاشة كارلا حداد "وحشة" في الـ"gym"... شاهدوا الصور!

نشرت الاعلامية ومقدمة برنامج "fi male" عبر قناة الـ"ال بي سي" كارلا حداد، فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت وهي تمارس التمارين الرياضية داخل نادٍ رياضي. وقد علّق مدربها الخاص على الفيديو "وحشة" بعدما أنهت التمارين التي أعطاها إياها بنجاح.