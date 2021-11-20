فنون ومشاهير

لون غريب يظهر على يدي الملكة إليزابيث... والجمهور قلق

Lebanon 24
20-11-2021 | 14:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للملكة إليزابيث خلال إحدى اللقاءات، حيث ظهر على يدها لون غريب.
وفي التفاصيل أثارت الملكة قلق المتابعين، بلون يديها الأرجواني، واعتبروا أنه قد يكون مرضًا خطيرًا، فقال أحد المتابعين: "أقلق جدًا بشأن الملكة.. بالنظر إلى هذه الصورة يداها تبدوان أرجوانية للغاية.. هذه علامة على سوء تدفق الدورة الدموية.. ألا يوجد أي شيء يمكنهم القيام به لتحسينها"، بينما قال آخر: "لا نريد أن نفقد الملكة...".
 
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