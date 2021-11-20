نجوى كرم توجه رسالة لـ نوال الكويتية

وجّهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رسالة تهنئة للفنانة نوال الكويتية، وذلك بمناسبة عيد ميلادها، اذ كتبت لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عقبال الميّة يا أحلى نوال، وربّنا يعطيكي الصحة، والنّجاح يرافقك طول العمر".وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور نجوى كرم.