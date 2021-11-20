أصالة نصري تصدم الجمهور بتصريحاتها عن وفاة زهير رمضان

حصدت النجمة السوري أصالة نصري إعجاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما قالته عن نقيب الفنانين السوريين الفنان زهير رمضان الذي وافته المنية عن عمر ناهز62 عاماً بعد صراع مع المرض.وقالت في تعليق على "السوشيال ميديا" على رغم اختلافاتهما السابقة وهجوم الراحل عليها كلامياً: "رحم الله الفنان زهير رمضان.. قد تختلف معه بآراء وقضايا وتفاصيل كثيرة".وأضافت: "الله يرحمه و يغفر له و لو ظلمني بيوم برأيه انا مسامحته و ربي يجمعه بأبي و كل الطيبين اللي راحوا بالجنة.. ويعين أهله وحبايبه ويحفظ بلدنا اللي كلنا بنعشق ترابها كل واحد فينا بطريقته".والراحل خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وعضو في نقابة الفنانين منذ عام 1983.من أشهر أدواره شخصية "أبو جودت" رجل الشرطة الفاسد في مسلسل "باب الحارة" بجميع أجزائه، وشخصية "المختار عبد السلام بيسة" في مسلسل "ضيعة ضايعة".وقد عيّن في منصب نقيب الفنانين السوريين في 10 تشرين الأول من عام 2014. وأصبح عضوا في مجلس الشعب في عام 2016.