فنون ومشاهير

أصالة نصري تصدم الجمهور بتصريحاتها عن وفاة زهير رمضان

Lebanon 24
20-11-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-888437-637730452820223433.jpg
Doc-P-888437-637730452820223433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصدت النجمة السوري أصالة نصري إعجاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما قالته عن نقيب الفنانين السوريين الفنان زهير رمضان الذي وافته المنية عن عمر ناهز62 عاماً بعد صراع مع المرض.

وقالت في تعليق على "السوشيال ميديا" على رغم اختلافاتهما السابقة وهجوم الراحل عليها كلامياً: "رحم الله الفنان زهير رمضان.. قد تختلف معه بآراء وقضايا وتفاصيل كثيرة".

وأضافت: "الله يرحمه و يغفر له و لو ظلمني بيوم برأيه انا مسامحته و ربي يجمعه بأبي و كل الطيبين اللي راحوا بالجنة.. ويعين أهله وحبايبه ويحفظ بلدنا اللي كلنا بنعشق ترابها كل واحد فينا بطريقته".

والراحل خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وعضو في نقابة الفنانين منذ عام 1983.

من أشهر أدواره شخصية "أبو جودت" رجل الشرطة الفاسد في مسلسل "باب الحارة" بجميع أجزائه، وشخصية "المختار عبد السلام بيسة" في مسلسل "ضيعة ضايعة".

وقد عيّن في منصب نقيب الفنانين السوريين في 10 تشرين الأول من عام 2014. وأصبح عضوا في مجلس الشعب في عام 2016.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2021-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:49 | 2021-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-11-20
11:00 | 2021-11-20
10:15 | 2021-11-20
08:00 | 2021-11-20
05:42 | 2021-11-20
05:26 | 2021-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website