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فنون ومشاهير
هل يقتل "شاهين" في "الهيبة - جبل"؟
Lebanon 24
20-11-2021
|
23:00
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تحدّث النجم اللبناني عبدو شاهين في مقابلة لـ"لها" عن بعض تفاصيل مشاركته في كل مواسم مسلسل "الهيبة"، لا سيما الأخير منها، حيث أجاب عن سؤال دفع المعلّقين إلى الاستنتاج بأن "شاهين" سيُقتل.
وقال شاهين رداً على سؤال حول الشخصية التي يؤديها في "الهيبة - جبل": "شاهين ابن العائلة الذي لا يحيد عن الأصول، مصيره هو أن ينتهي مثلما بدأ. كان ابن أصول وسينتهي ابن أصول. سيقع خلال ذلك في مشاكل كثيرة بسبب شخصيته المحاصَرة في دائرة من التجاذبات الصعبة بين العاطفة والقوة... هذا الكاركتير الذي يعتمد الـ"اكستريم" (الذهاب إلى الآخر) بكل مشاعره، سواء في الغضب أو الحب والعاطفة أو الواجب".
ورداً على سؤال حول موت "شاهين"، قال: "لا تعليق".
وعن انطباعه حول الجزء الأخير، أجاب عبدو شاهين: "لأنه من المفترض أن يكون الأخير، برأيي سيكون الجزء الأقوى، حتى إنتاجياً حصلنا على ضعف عدد أيام التصوير التي حصلت عليها المواسم السابقة، إلى جانب دراسة مواضع القوة في الأجزاء الأربعة الماضية والعمل عليها. وعلى صعيد الإخراج، عندما يتسنّى لك وقت أطول وإنتاج أكبر، بالتأكيد ستتمكن من تقديم ما لديك بأفضل صورة، والأمر عينه ينطبق على الممثل".
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