فنون ومشاهير

هيفا وهبي تُشعل المسرح بدلعها ورقصها المُثير.. هكذا غنت "بوس الواوا" (فيديو)

Lebanon 24
21-11-2021 | 02:00
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أحيت الفنانة هيفا وهبي حفلة مشتركة مع الفنان وائل كفوري في أحد الفنادق في دبي حققت نجاحاً كبيراً وتفاعل الجمهور معهما بشكل لافت.

A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)


 
 

ولفتت هيفا الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الرمادي ولديه فتحة عند الساق تصل لأعلى الساق.

 

 

وانتشرت عدة فيديوهات من الحفل ظهرت فيها هيفا تغني وترقص بإثارة ودلع ولاسيما عند تأديتها أغنيتها الشهيرة "بوس الواوا".

A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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