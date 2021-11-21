برسالة رومنسية.. باسم مغنية يعايد زوجته بعيد ميلادها تعرفوا إليها (صور)

نشر الممثل باسم مغنية صورة عبر حسابه الخاص على انستغرام لزوجته شيرين منسى بمناسبة عيد ميلادها.

وظهرت شيرين وهي تمسك يد باسم بطريقة رومانسية، ووجه لها رسالة عبّر من خلالها عن مدى أهميتها بالنسبة له، ومدى حبه لها.

A post shared by Bassem Moughnieh باسم مغنية (@bassemmoughnieh)





وعلّق باسم على الصورة قائلا: "سبب من أسباب حبي وتعلقي بوطني هو أنك ولدتِ فيه".

وتابع: "أرى فيكِ الحب والفرح والطمأنينة والنظرة الثاقبة والعنفوان ولن أنتهي إذا أكملت.. أحبك أكثر مني.. عيد ميلاد سعيد يا شيشي".