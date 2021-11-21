برسالة رومنسية.. باسم مغنية يعايد زوجته بعيد ميلادها تعرفوا إليها (صور)

نشر الممثل باسم مغنية صورة عبر حسابه الخاص على انستغرام لزوجته شيرين منسى بمناسبة عيد ميلادها.
وظهرت شيرين وهي تمسك يد باسم بطريقة رومانسية، ووجه لها رسالة عبّر من خلالها عن مدى أهميتها بالنسبة له، ومدى حبه لها.
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وعلّق باسم على الصورة قائلا: "سبب من أسباب حبي وتعلقي بوطني هو أنك ولدتِ فيه".
وتابع: "أرى فيكِ الحب والفرح والطمأنينة والنظرة الثاقبة والعنفوان ولن أنتهي إذا أكملت.. أحبك أكثر مني.. عيد ميلاد سعيد يا شيشي".
يذكر ان باسم ارتبط بشيرين عام 2012 وهما تزوجا مدنياً في قبرص.
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