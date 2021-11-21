أزمة حقيقية بين محمد رمضان وسعد لمجرد.. وهذا سبب الخلاف بينهما‎‎

لم تدم الصداقة بين الممثل المصري محمد رمضان والمغني المغربي سعد لمجرد طويلاً، هذا ما كشفه صحافي عربي عندما حاول التوفيق بين الفنانين، في اتصال ثلاثي مشترك لكن اعتذار محمد رمضان وسعد لمجرد في وقت واحد دفع الصحافي إلى ثني المبادرة.

لكن ما سبب هذا الخلاف؟ تقول معلومات لـ "نواعم" إن محمد رمضان وقّع على حفلتين في المغرب، لكن جمهور سعد لمجرد دشن حملة تمنع استقبال رمضان في أرض المغرب، تماماً كما أقيمت حملات قبل أشهر قليلة لتوقيف حفل لسعد لمجرد كان سيقام في القاهرة، إضافة الى توقف حلقة حوارية خاصة أجراها لمجرد مع الممثل أمير كرارة بعد حملة منظمة على لمجرد المتهم بقضايا اعتداء جنسي في باريس، فيما لم يصدر حتى الساعة أي حكم يتعلق بهذه القضية التي دخلت عامها الرابع في انتظار بتّ المحاكم الفرنسية بالاتهامات.

يُذكر أن محمد رمضان وسعد لمجرد قدّما قبل سنوات قليلة ديو "انساي" الذي سجل أكثر من 300 مليون مستمع على محمّل يوتيوب.