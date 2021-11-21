بعد أزمة طلاقها.. تحذير من نقابة الممثلين لمنة عرفة وزوجها

كشف مصدر من داخل نقابة المهن التمثيلية أن النقابة وجهت إنذاراً شديد اللهجة للفنانة الشابة منة عرفة وزوجها الفنان الشاب محمود المهدي، بعد تردد أنباء عن أن الأزمة التي ترددت أصداؤها الفترة الماضية بعد إعلان طلاقهما ثم عودتهما خلال 48 ساعة فقط ثم أزمة المهدي مع الفنان محمد نجاتي، ما هي إلا تمثيلية أجراها الثنائي للترويج لفيلم منة عرفة الجديد والذي تشارك نجاتي في بطولته.ولم تقف النقابة صامتة أمام ما حدث من منة وزوجها، خصوصا أن تصرفاتهما حملت هجوماً على الفن وصناعة الدراما، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة جلسات تجمع بين نقيب الممثلين وجميع أطراف الأزمة، سواء منة أو زوجها أو نجاتي، قد تصل لإجراء تحقيقات في هذا الأمر.وكان اسم منة عرفة قد تصدر مؤشر البحث "غوغل" طوال الأيام الماضية، والسبب إعلان زوجها محمود المهدي طلاقهما قبل موعد حفل زفافهما بأيام، حيث كان عقد قرانهما منذ عدة أسابيع، فقد خرج المهدي لينهي علاقته بمنة من خلال منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب.. وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".