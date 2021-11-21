فنون ومشاهير

جويس عقيقي تنشر صورة لها من أحد مسابح دبي.. وداليدا خليل تعلق

Lebanon 24
21-11-2021 | 08:15
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نشرت المراسلة في قناة الـ"أم تي في" جويس عقيقي صورة لها عبر حسابها على "انستغرام" من أحد مسابح دبي وعلقت على الصورة بالقول: "لأنني أحب الصيف". 
ونالت الصورة اعجاب متابعيها، كما وعلقت الممثلة اللبنانية داليدا خليل على صورة عقيقي بالقول: "وأنا أيضاً" 
 
المصدر: انستغرام
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