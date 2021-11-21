جويس عقيقي تنشر صورة لها من أحد مسابح دبي.. وداليدا خليل تعلق

نشرت المراسلة في قناة الـ"أم تي في" جويس عقيقي صورة لها عبر حسابها على "انستغرام" من أحد مسابح دبي وعلقت على الصورة بالقول: "لأنني أحب الصيف".

ونالت الصورة اعجاب متابعيها، كما وعلقت الممثلة اللبنانية داليدا خليل على صورة عقيقي بالقول: "وأنا أيضاً"