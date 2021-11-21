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فنون ومشاهير
هل دخلت صباح موسوعة "غينيس" كأكثر فنانة قدمت للفن في العالم؟
Lebanon 24
21-11-2021
|
10:45
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علقت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، على الأنباء التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن دخول الفنانة الراحلة صباح الموسوعة كأكثر فنانة قدمت للفن في العالم.
وذكر "برنامج ET بالعربي"، أنه تواصل مع غينيس حيث تم نفي الخبر، مشيرة إلى أن الفنانة الراحلة قدمت أكثر من 4 آلآف أغنية و85 فيلما و27 مسرحية.
وكانت قناة "العربية" قالت عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، إن الفنانة صباح انضمت لموسوعة "غينيس" بسبب أرشيفها الفني الضخم، مؤكدة أنها استحقت أن تنضم للموسوعة كونها أكثر فنانة أعطت الفن.
يذكر أن صباح من مواليد 10 تشرين الثاني 1927 ورحلت عن عالمنا يوم 26 من تشرين الثاني عام 2014 عن عمر يناهز 87 عاما، وشاركت الفنانة اللبنانية في السينما المصرية وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية التي طالما أحبها الجمهور المصري والعربي كذلك مشاركتها في السينما اللبنانية.
المصدر:
سبوتنيك
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