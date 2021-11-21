فنون ومشاهير

وفاة سهير البابلي عن ٨٦ عاما

Lebanon 24
21-11-2021 | 12:00
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غيب الموت الفنانة المصرية القديرة سهير البابلي عن عمر ناهز ٨٦ عاما بعد صراع مع المرض داخل احد المستشفيات حيث كانت تتلقى العلاج الطبي والفيزيائي.

وتميزت الراحلة في إتقان اللون الكوميدي وكذلك الدرامي في الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية.

وولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي – في عام 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وبدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. لها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، من أهم أعمالها المسرحية "مسرحية ريا وسكينة" مع شادية، و"مدرسة المشاغبين". ومن أهم أعمالها السينمائية أفلام: "جناب السفير، و"لحظة ضعف"، و"ليلة القبض على بكيزة وزغلول". ومن أهم أعمالها التلفزيونية مسلسل "الحقيقة .. ذلك المجهول" مع صلاح ذو الفقار، و"بكيزة وزغلول" مع إسعاد يونس. اعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب. في عام 2006 عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل "قلب حبيبة".
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