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فنون ومشاهير
تكريم سكارليت جوهانسن في لوس أنجلس
Lebanon 24
21-11-2021
|
23:00
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تسلّمت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسن جائزة جديدة في لوس أنجلس، وتلقت الجائزة من The American cinematheque award لتكريم موهبتها.
وتألّقت مع زوجها الممثل الأميركي كولين جوست، بعد غياب عن السجادة الحمراء، بسبب حملها ووضعها لمولودها الأول.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت صور التكريم، إن جوهانسن لفتت الأنظار بإطلالتها الباهرة، إذ لبست إحدى أفضل البدلات البيضاء التي صدرت هذا العام من علامة فرساتشي، وتميزت البدلة بقصة البنطال وبالقصة على الخصر، والسترة المفتوحة من الخلف، وهو التصميم الذي يُعد مناسباً تماماً لجسم جوهانسن وجعلها تظهر بإطلالة لا تشوبها شائبة.
يُذكر أن جوهانسن حققت نجاحا باهرا من خلال فيلمها الأخير (Black Widow)، الذي حقق أرباحا جعلته يتربع على عرش أعلى الأفلام ربحاً هذا العام، حيث بلغت تكلفة إنتاج الفيلم 200 مليون دولار، فيما حقق إيرادات تجاوزت 379 مليون دولار.
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