نوال الزغبي ترد "الصاع صاعين" لمحمد رمضان.. "ما بعرفو"! (فيديو)

شاركت الفنانة نوال الزغبي في برنامج "أهلا وزحمة" الذي يبث على راديو "إنرجي" مع الإعلاميين باسم كميل وسارة منذر.

وخلال اللقاء قررت نوال "تلقين" الفنان المصري محمد رمضان درسًا والرد على تقليله من شأن الفنانات اللبنانيات، فعندما تم سؤالها عن رأيها برمضان، أجابت: "مين محمد رمضان، شو بيعمل ما بعرفه؟".

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن نوال ردت بهذه الطريقة على تصريحات محمد رمضان السابقة حول الفنانات اللبنانيات بعد سؤاله عن الفنانة اللبنانية التي يود أن يجتمع معها في ديو غنائي، فأجاب: "الفنانة اللبنانية اللي حابب اعمل معها ديوو .. لسه ما خلقت".