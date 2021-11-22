احمد خليل وسهير البابلي... فرّقتهما الحياة وجمعهما الموت

خسر العالم هذا الشهر كل من الفنانين المصريين احمد خليل وسهير البابلي، الذي لا يربطهما التمثيل والفن فقط انما الحبّ. فلنتعرف أكثر على تفاصيل زواج احمد خليل وسهير البابلي.



إرتباط بعد مشادة كلامية



في احدى مقابلاته التلفزيونية منذ سنوات، كشف خليل أنه "تزوج سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلا خلال تصويرهما أحد السهرات التلفزيونية"، مضيفاً: "في البداية تعاملت معي بحدة ولم أقبل هذا التصرف، فنشبت مشادة كلامية بيننا، الا أنها انتهت بالزواج بلحظة مع انتهاء تصويرنا للعمل".





وفاة الفنانين بالوقت نفسه



صحيح أن الحياة والاختلاف، فرّقا بين خليل والبابلي في الحياة الواقعية، الا أنه بدا لافتاً أن الاثنين توفيا بمدة زمنية متقاربة جداً، فرحلت سهير البابلي أمس عن عمر ناهز الـ86 عاماً إثر أزمة صحية شديدة الخطورة، وخلال الشهر نفسه، أي قبل نحو 10 أيام توفى زوجها السابق الفنان أحمد خليل. الا ان أسرة البابلي أخفت خبر وفاة طليقها عنها، بعدما دخولها العناية المركزة عقب تدهور صحتها في الايام الاخيرة. لم يُكتب لعلاقة الثنائي دوام طويل، حيث انفصلا بعد سنتين فقط من الزواج، وقال خليل في هذا الاطار "انفصلنا بعد عامين كما توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثل صغير وهي كانت نجمة كبيرة وعظيمة، وهذه القصة لم أستطع قبولها"، متابعاً "كنت دائماً أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وهذا كان خطأي، فأنا كنت شخص "وحش جداً".وفاة الفنانين بالوقت نفسهصحيح أن الحياة والاختلاف، فرّقا بين خليل والبابلي في الحياة الواقعية، الا أنه بدا لافتاً أن الاثنين توفيا بمدة زمنية متقاربة جداً، فرحلت سهير البابلي أمس عن عمر ناهز الـ86 عاماً إثر أزمة صحية شديدة الخطورة، وخلال الشهر نفسه، أي قبل نحو 10 أيام توفى زوجها السابق الفنان أحمد خليل. الا ان أسرة البابلي أخفت خبر وفاة طليقها عنها، بعدما دخولها العناية المركزة عقب تدهور صحتها في الايام الاخيرة.