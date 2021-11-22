حبيب ​كيم كارداشيان الجديد حديث السوشيال ميديا (صور)

لا تزال نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تتصدّر عناوين الصحف العالمية بعدما رصدتها كاميرات الباباراتزي مع الممثل بيت ديفيدسون وهما يتنزّهان معاً في شوارع كاليفورنيا وأيديهما متشابكة، في إعلان رسمي وعلني لوجود علاقة رومانسية بينهما.
ونشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية صوراً لكارداشيان بدت فيها بملابس كاجوال ومن دون مكياج وعلى طبيعتها خلال تنزّهها مع حبيبها الذي لفت الأنظار بملابسه البسيطة ووسامته وعمره الصغير، وقد ظهرت على ملامحها السعادة والهدوء.
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A post shared by Abroad Kickz | Sneakerhead (@abroadkickz)
A post shared by Abroad Kickz | Sneakerhead (@abroadkickz)