فنون ومشاهير

حبيب ​كيم كارداشيان الجديد حديث السوشيال ميديا (صور)

Lebanon 24
22-11-2021 | 08:00
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لا تزال نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تتصدّر عناوين الصحف العالمية بعدما رصدتها كاميرات الباباراتزي مع الممثل بيت ديفيدسون وهما يتنزّهان معاً في شوارع كاليفورنيا وأيديهما متشابكة، في إعلان رسمي وعلني لوجود علاقة رومانسية بينهما.

ونشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية صوراً لكارداشيان بدت فيها بملابس كاجوال ومن دون مكياج وعلى طبيعتها خلال تنزّهها مع حبيبها الذي لفت الأنظار بملابسه البسيطة ووسامته وعمره الصغير، وقد ظهرت على ملامحها السعادة والهدوء.

 
وركزت الصحف العالمية على ابتسامة كيم التي لم تتمكن من إخفائها، لافتين الى أن ديفيدسون يبلغ من العمر 28 عاماً، وبالتالي يصغر نجمة تلفزيون الواقع بنحو 13 عاماً، إلا أنهما لا يكترثان لهذا التفصيل ويفضلان الاستمرار بعلاقتهما.

وكانت النجمة العالمية قد أعلنت بداية العام الحالي انفصالها عن زوجها مغني الراب كانيي واست بعد 7 أعوام من الزواج أنجبا خلالها أربعة أطفال. وهذا الطلاق هو الثالث لكيم.
المصدر: لها
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