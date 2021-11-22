وفاة إعلامية شابة بعد صراع مع المرض.. وزوجها النائب يعلن الخبر بكلمات مؤثرة (صور)

رحلت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى عن عالمنا، الاثنين، بعد صراع طويل مع مرض السرطان بعد تدهور حالتها الصحية.وأعلن زوجها عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا الخبر، ونشر صورتها مع طفليها وكتب: "انكسر ضهري وفطر قلبي ولن اقول الا ما يرضي الله.. انا لله وانا اليه راجعون".وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر الحزين وتمنوا لطفليها وزوجها السلوان والصبر.وكانت الاعلامية المصرية روت في نيسان الماضي، معاناتها بعد إصابتها بالسرطان وكتبت: "أمي ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلائها فيه. المرض الملعون ده دمرني لكن زوجي شايفني أحلى ست في الدنيا ولاقيته ضهري وسندي في دنيتي، ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك في اولادنا ويحفظهم ونقدر نعدي المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلائنا".