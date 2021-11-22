فنون ومشاهير

هجوم غير متوقع على عمرو دياب ودينا الشربيني: "قدّما صورة سيئة للشباب"

Lebanon 24
22-11-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-888968-637731820940779993.jpg
Doc-P-888968-637731820940779993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حلّ الإعلامي مفيد فوزي ضيفاً على برنامج "نص الكلام" الذي تقدّمه الإعلامية راغدة شلهوب، حيث أثار الجدل بهجومه على الفنانَين عمرو دياب ودينا الشربيني، وذلك رداً على سؤال مقدّمة البرنامج: "هل العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني قدّمت صورة سيئة للشباب؟"، إذ أجاب: "علاقة عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني قدمت صورة سيئة للشباب بنسبة مئة في المئة، ودينا جيدة كممثلة ولكن كظهور اجتماعي لها مع عمرو دياب لو لي قرار لجذبتها وقلت لها خدي يا بت وشوفي شغلك، ولو كنت بابا دينا الشربيني كنت ضربتها علقة". وأضاف: "حواري مع الفنان عمرو دياب، كان نوعاً من الرغبة لأعرف من هو هذا الفتى، حيث كنت مسكوناً بجماليات الغناء الحقيقي، وعبدالحليم حافظ، وغير مسكون بأغنية "ميال".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:29 | 2021-11-22
16:00 | 2021-11-22
11:42 | 2021-11-22
11:00 | 2021-11-22
11:00 | 2021-11-22
10:02 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website