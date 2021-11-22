هجوم غير متوقع على عمرو دياب ودينا الشربيني: "قدّما صورة سيئة للشباب"

حلّ الإعلامي مفيد فوزي ضيفاً على برنامج "نص الكلام" الذي تقدّمه الإعلامية راغدة شلهوب، حيث أثار الجدل بهجومه على الفنانَين عمرو دياب ودينا الشربيني، وذلك رداً على سؤال مقدّمة البرنامج: "هل العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني قدّمت صورة سيئة للشباب؟"، إذ أجاب: "علاقة عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني قدمت صورة سيئة للشباب بنسبة مئة في المئة، ودينا جيدة كممثلة ولكن كظهور اجتماعي لها مع عمرو دياب لو لي قرار لجذبتها وقلت لها خدي يا بت وشوفي شغلك، ولو كنت بابا دينا الشربيني كنت ضربتها علقة". وأضاف: "حواري مع الفنان عمرو دياب، كان نوعاً من الرغبة لأعرف من هو هذا الفتى، حيث كنت مسكوناً بجماليات الغناء الحقيقي، وعبدالحليم حافظ، وغير مسكون بأغنية "ميال".