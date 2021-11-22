قمر تُرزق بـ"لونا"... والجمهور يسأل: "من هو الوالد"؟ (صورة)

نشرت الفنانة قمر عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة أعلنت فيها أنها أنجبت طفلة، أسمتها "لونا".

وعلّقت قمر على الصورة قائلة: "أهلا بكِ يا ملاكي الصغير، لونا، ولدت في 18 تشرين الثاني 2021".