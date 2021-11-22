فنان شهير يعترف باقتراضه أموالا من تاجر مخدرات.. من هو؟

اعترف الممثل الأميركي، ويل سميث، أنه اقترض مالا من أحد تجار المخدرات في إحدى مراحل حياته.‏



وجاء اعتراف سميث أثناء استضافته على مسرح سافوي في العاصمة البريطانية لندن، ضمن حملته الترويجية لسيرته الذاتية "Will"، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وأشار نجم هوليوود الأميركي إلى أنه اقترض مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي من تاجر المخدرات عندما كان في بداية حياته المهنية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وبعد أن أصبح مفلسا بسبب إخفاقه في سداد ديونه الضريبية.وقال ويل سميث على المسرح للجمهور: "لست على يقين من شكل الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالضرائب، لكن في أمريكا يأخذون الأمر على محمل الجد، وقد أراد العم سام الحصول على ماله".وأردف: "اضطررت لبيع كل شيء، وكنت أعرف كيف ستكون حياتي الجديدة، شعرت أنها ستكون في مدينة لوس أنجلوس، لذا اقترضت 10000 دولار من صديق لي كان يبيع المخدرات"، ليضحك الجمهور من تصريحه.وطرح ويل سميث مذكراته "Will" في 9 تشرين الثاني الجاري.