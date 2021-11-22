فنون ومشاهير

ناديا شربل بـ"الغرة".. شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
22-11-2021 | 11:42
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نشرت الممثلة اللبنانية ناديا شربل عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" صورة سيلفي لها من أمام المرآة. وظهرت شربل بلوك جديد في قصة الشعر، مع الغرة، وارتدت بليزر طويل مع كنزة سوداء ناعمة وبنطال أسود جلد واسع. 
 
 
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ناديا شربل

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