رسالة من راغب علامة عن لبنان في عيد الإستقلال.. هذا ما قاله

نشر السوبر ستار راغب علامة رسالة صوتيّة تزامناً مع عيد الاستقلال في لبنان، وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور إنستغرام.

وقال الفنان راغب علامة في رسالته: "لبنان ‏وطني، أيها البلد العظيم الذي تشهد على تاريخك هياكل بعلبك وجبال الأرز الشامخة، أنت الذي تشرق شمسك كل يوم على أمل أن تنهض من جديد، كم حزين أن أراك تحتضر بين أيادي المجرمين الذين غيروا عطرك الجميل وباتت تفوح منك رائحة الفساد والدمار".

وتابع علامة: "أنت الذي كنت ‏ولا تزال منارة الثقافة في الشرق ‏وفي تفاصيلك تقطن ‏كل معالم الجمال التي ستبقى رغم كل شيء... سوف نحتفل بعيد استقلالك يوم نستقلّ عن الفساد والفاسدين".