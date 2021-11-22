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فنون ومشاهير
عمل فني يجمع أميمة خليل مع اللبناني الأصمّ بيار جعجع (فيديو)
Lebanon 24
22-11-2021
|
23:30
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«صوتي مش إلك» هو العنوان الذي اختارته الفنّانة اللبنانية أميمة الخليل لأحدث أغنياتها مع الراقص والكوريغراف اللبناني الأصمّ بيار جعجع.
أبصر العمل النور عبر قناة أميمة الرسمية على «يوتيوب» بعدما صُوِّر أمام عدسة جيلبير شرفان. وهو من كلمات الشاعر جرمانوس جرمانوس وألحان هاني سبليني. وسبق لبيار مع مجموعة فريق الصُّمّ أن تقاسموا الخشبة مع أميمة في الصيف الماضي على مسرح «مونو» لتأدية أغنيتها «عصفور». وكانت الخليل قد شاهدت جعجع للمرّة الأولى يؤدي رقصة على أنغام أغنية «أهدافي» (كلمات نزار الهندي وألحان هاني سبليني)، بطلب من القائمين على مشروع «أيامي»: «لفتني جداً قبل أن أعرف أنّه أصمّ. شعرت بأن صلته مختلفة بالموسيقى، وقرّرت التعرّف إليه»، وفق ما قالت في تصريح إعلامي سابق.
المصدر: الأخبار
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