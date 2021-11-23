في أسبوع.. الموت يغيّب ثلاث اعلاميات!

توفيت، الاثنين، الإعلامية المصرية أسماء مصطفى، بعد معاناة مع مرض السرطان، لتكون الإعلامية الثالثة التي يغيبها الموت في أسبوع، بعد رحيل الإعلاميتان بالتلفزيون الرسمي، مها حسني، وشيرين الدويك.





ونعى النائب أيمن أبو العلا، صباح الاثنين، زوجته الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، قائلا عبر حسابه على "فيسبوك": "انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي نهاية تشرين الاول الماضي، دخلت الإعلامية الراحلة إلى المستشفى، إثر تداعيات معاناتها مع السرطان؛ إذ أعلنت في آب عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن "حالتها معقدة، وتتلقى أكثر من نوع علاج كيماوي".