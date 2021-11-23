"ليلة السقوط".. فنانة شهيرة تنجو من انفجار لغم حقيقي خلال التصوير في العراق

نجت النجمة الأردنية صبا مبارك من الموت المحتم بلغم أرضي أثناء تصوير آخر مشاهد مسلسل "ليلة السقوط" الذي يشاركها بطولته النجمان طارق لطفي وباسم ياخور.وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل، عن انفجار لغم أرضي حقيقي في موقع التصوير، مؤكدةً نجاة كل العاملين في المسلسل من الموت وعدم وقوع إصابات.وأشارت الشركة إلى تلف بعض معدّات التصوير جراء الانفجار الذي حصل في المدينة القديمة بمنطقة الساحل الأيمن في الموصل بالعراق، وتم استبدالها للانتهاء من تصوير العمل تمهيداً لعرضه مطلع العام المقبل.

وقال المنتج قيس الرضوانى، رئيس شركة "بلا حدود" للإنتاج الفني، إن تصوير المسلسل اكتمل بلا خسائر بشرية، حيث يشارك في العمل عدد كبير من نجوم الوطن العربي، من بينهم: طارق لطفي، صبا مبارك، باسم ياخور، أحمد صيام، كندة حنا وأكثر من 130 فناناً من مصر وسوريا والأردن والعراق.وأشار الرضواني الى أن المسلسل عمل وطني، وكل من شارك فيه تعامل معه على هذا الأساس، ذلك أننا نقدّم توثيقاً للمآسي التي شهدها الوطن العربي، ولذا تخطّت ميزانية التصوير حتى الآن الـ 5 ملايين دولار، لأننا استخدمنا أحدث الكاميرات، وتعاونّا مع مديري تصوير على مستوى عالٍ من الحِرفية.