فنون ومشاهير

"ليلة السقوط".. فنانة شهيرة تنجو من انفجار لغم حقيقي خلال التصوير في العراق

Lebanon 24
23-11-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-889312-637732645789761582.jpg
Doc-P-889312-637732645789761582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجت النجمة الأردنية صبا مبارك من الموت المحتم بلغم أرضي أثناء تصوير آخر مشاهد مسلسل "ليلة السقوط" الذي يشاركها بطولته النجمان طارق لطفي وباسم ياخور.

وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل، عن انفجار لغم أرضي حقيقي في موقع التصوير، مؤكدةً نجاة كل العاملين في المسلسل من الموت وعدم وقوع إصابات.

وأشارت الشركة إلى تلف بعض معدّات التصوير جراء الانفجار الذي حصل في المدينة القديمة بمنطقة الساحل الأيمن في الموصل بالعراق، وتم استبدالها للانتهاء من تصوير العمل تمهيداً لعرضه مطلع العام المقبل.
 


وقال المنتج قيس الرضوانى، رئيس شركة "بلا حدود" للإنتاج الفني، إن تصوير المسلسل اكتمل بلا خسائر بشرية، حيث يشارك في العمل عدد كبير من نجوم الوطن العربي، من بينهم: طارق لطفي، صبا مبارك، باسم ياخور، أحمد صيام، كندة حنا وأكثر من 130 فناناً من مصر وسوريا والأردن والعراق.

وأشار الرضواني الى أن المسلسل عمل وطني، وكل من شارك فيه تعامل معه على هذا الأساس، ذلك أننا نقدّم توثيقاً للمآسي التي شهدها الوطن العربي، ولذا تخطّت ميزانية التصوير حتى الآن الـ 5 ملايين دولار، لأننا استخدمنا أحدث الكاميرات، وتعاونّا مع مديري تصوير على مستوى عالٍ من الحِرفية.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:30 | 2021-11-23
11:00 | 2021-11-23
10:25 | 2021-11-23
09:45 | 2021-11-23
09:00 | 2021-11-23
07:05 | 2021-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website